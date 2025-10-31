Suspenden a 149 árbitros en fútbol de Turquía

El lunes pasado, la TFF anunció una investigación a gran escala, anunciando que 371 de los 571 árbitros federados tenían cuentas de apuestas y que 152 estaban apostando activamente en las competiciones, lo que vulnera las normas de la Federación.
El martes trasladó a estos 152 colegiados al consejo de disciplina que hoy anunció las sanciones, de entre 8 y 12 meses de veto profesional, a todos salvo tres de los investigados.
La prensa turca ha descartado que la TFF ordene repetir los partidos dirigidos por alguno de los árbitros sancionados.
En Turquía ocasionalmente surgen debates sobre la designación de árbitros extranjeros para encuentros nacionales.
