TAS desestima recursos de deportistas rusos contra su exclusión de Juegos de Invierno

La patinadora de velocidad Daria Kachanova recurrió al TAS la decisión de la Federación Internacional de Patinaje (ISU) de no incluirla en la lista de atletas neutrales individuales (AINs) elegibles para competir en las pruebas de clasificación para los Juegos, en base a un informe sobre su afiliación con el CSKA Moscú, club deportivo controlado por el Ministerio de Defensa de Rusia.

Tras una audiencia virtual el pasado día 17, el Panel del TAS consideró correcto el planteamiento de la ISU y desestimó el recurso de la patinadora.

El otro procedimiento fue planteado por la Federación Rusa de Luge y seis deportistas contra las decisiones de la Federación Internacional de Luge (FIL), al mantener la suspensión para participar en sus competiciones de los atletas, entrenadores y oficiales rusos, alegando riesgos para la seguridad de las mismas y no implementar un programa que permitía la participación de los atletas rusos bajo el estatus de Atleta Neutral Individual (AIN).

Celebrada igualmente otra audiencia virtual, el panel del TAS mantuvo que la exclusión general de atletas rusos no es una medida proporcional para lograr el único propósito buscado por la FIL (es decir, preservar condiciones de carrera seguras), ya que se podrían encontrar medidas adicionales para conciliar la seguridad con la participación de atletas rusos.

El Panel estimó parcialmente los recursos al dictaminar que se deja sin efecto la prohibición de atletas rusos que cumplan con los criterios de AINs y desestimar la solicitud de los seis atletas para participar inmediatamente en eventos internacionales, incluidos los clasificatorios para los Juegos de Milán-Cortina.