13-26. Nueva Zelanda remonta y se venga de Irlanda en Chicago

Este partido reunió a un notable número de aficionados en Chicago, donde Nueva Zelanda e Irlanda ya se habían enfrentado hace nueve años, en 2016, en un duelo acabado con un histórico triunfo de Irlanda.

Ese 40-29 entregó a Irlanda su primera victoria en un 'test match' contra Nueva Zelanda, tras más de 111 años.

El encuentro de este sábado fue promovido como el 'rematch' (revancha) e Irlanda, pese a la expulsión de Tadhg Beirne tras apenas tres minutos por un placaje peligroso, lo comenzó con fuerza.

Un golpe franco de Jack Crowley rompió la igualdad para Irlanda y Tadhg Furlong se apuntó el primer ensayo de los irlandeses, que mandaban 10-7 al descanso, después de que Ardie Savea recortara para Nueva Zelanda.

Ese ensayo de los All Blacks devolvió confianza al equipo, que en la segunda mitad completó su remontada.

Y eso que el pie de Jack Crowley incrementó la renta irlandesa a seis puntos al comienzo de la reanudación. Nueva Zelanda, más agresiva, se abrió el camino hacia la ventaja con un ensayo de Tamaiti Williams que Beauden Barrett convirtió para subir el 14-13 al luminoso.

Era el minuto 62, y en el 66, Wallace Sititi logró otro ensayo que disparó la renta hasta el 21-13, antes de que Cam Roigard pusiera la sentencia con el cuarto ensayo neozelandés de la tarde.