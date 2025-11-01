El colombiano Díaz gana en el V Andalucía October Tour y logra dos segundos puestos

Díaz Ortega fue el mejor en el desempate de la emocionante prueba Ránking disputada a 1.45 metros, que afrontaron nueve binomios, al concluir su recorrido en 31.78 segundos, informa la organización.

El irlandés Francis Derwin fue segundo con ‘Flexi K’ y el francés Robin Lesqueren, tercero con ‘Galax du Rouet’.

En una jornada prolífica, el jinete colombiano estuvo cerca de vencer también en la prueba de 1.40, ganada por el sueco Alexander Zetterman con ‘Parfait D’Avril’, tras completar el segundo recorrido en 20.60 segundos.

Segundo fue Díaz Ortega con ‘Chasspleen Flamingo Z’; y la británica Gemma Stevens, tercera con ‘Envoy Merelsnest Z’.

El tercer podio del día para el colombiano llegó en la prueba saltada a 1.30, en la que se impuso el neerlandés Rogier Linssen con ‘Bel-Mia SP’, seguido por Santiago Díaz, segundo con ‘Honfleur’; y por la irlandesa Aine Shortall, tercera con ‘Killerisk Can Ya’.

El español Mario Peña fue el más rápido en 1.20 con ‘Espoir du Chene’; mientras que la húngara Nora Jazmin hizo un doblete, quedando segunda con ‘Cassandra-E’ y tercera con ‘Calathea 3’.

La quinta edición del torneo Andalucía October Tour, evento patrocinado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, tiene prevista su conclusión este domingo con la disputa del Premio Andalucía, que se saltará a 1.55 metros.