El jockey argentino Lautaro Nicolás Ramallo se estrena en Madrid

Suma 79 triunfos en su país, tres en el presente 2025, y desde hace unos meses monta en entrenamientos en la capital de España para Jesús López.

Ramallo cuenta con experiencia en 1.147 carreras en Argentina, en las que sus caballos han sumado 114.330 dólares en premios. Su último triunfo lo sumó el 28 de febrero en la pista de San Isidro, a lomos de “Life Long”, para la caballeriza Destellos de Luna. Se despidió montando en La Plata el 10 de julio, con un tercer puesto con “Nelly Olson”.

Este domingo 2 de noviembre será el jockey de “Habibi” (pupilo de Jesús López) en el hándicap de mayor distancia de cuantos se disputan en España, el Francisco Cadenas, de 3.200 metros. En principio, por los resultados del potro de tres años en sus cinco actuaciones previas, sus opciones de triunfo parecen escasas.

Durante la jornada se disputará una carrera principal para las yeguas, el Gran Premio 84º Aniversario de HZ, donde la donostiarra de cuatro años “See the Dream” es la favorita.

