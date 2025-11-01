Liga Evolución de Fútbol Playa: Pynandi campeón de la Zona Sur

Las selecciones paraguayas se impusieron tanto en la categoría Sub 20 como en la Absoluta a sus pares de Chile, en el certamen de fútbol playa que se disputa en el Estadio Mundialista Los Pynandi.

Los combinados locales derrotaron a los transandinos 3-1 en juvenil, mientras los mayores ganaron 5 a 2.

Los Pynandi tienen puntaje perfecto (18 puntos), con seis victorias, y su inmediato seguidor, Argentina, suma 11, por lo que los albirrojos son inalcanzables, aunque caigan hoy en los dos cotejos contra los albicelestes.

Juegos del sábado

En cuanto al juego de este sábado, en Sub 20, hubo doblete de Alexandro Matías Luraghi y el tercero fue gol de Didier Cáceres, para derrotar a la “Roja” 3-1. Para los chilenos convirtió Eduardo Reyes.

Entre mayores, los chilenos aguantaron bien hasta el segundo tiempo, pero luego los paraguayos fueron estableciendo distancia para celebrar el título Zona Sur. Los goles Pynandi fueron de Sixto Cantero 2, Carlos Carballo y Jhovanny Benítez 2. Para Chile anotaron Ángel Rama y Alan Riquelme.

En el primer partido sabatino, entre juveniles, Argentina perdió la chance de pelear el cetro Zona Sur contra los Pynandi, al caer 3-7 contra Bolivia.

En la Absoluta hubo triunfo albiceleste de 2-1 contra la Verde.

* Programa de este domingo. Este domingo culminará la Zona Sur, con estos partidos:

15:30 Sub 20 Uruguay vs Bolivia,

17:00 Mayor Uruguay vs. Bolivia,

18:30 Sub 20 Paraguay vs. Argentina,

20:00 Mayor Paraguay vs. Argentina.

Los Pynandi enfrentarán próximamente a Brasil, campeón de la Zona Norte, por el título absoluto de la Liga Evolución 2025.