Cinco turistas alemanes mueren por una avalancha de nieve en los Alpes italianos

La avalancha se produjo este sábado y tres de los excursionistas alemanes fueron hallados sin vida poco tiempo después mientras que en la mañana del domingo aparecieron los cuerpos del hombre y de su hija de 17 años, que estaban desaparecidos.

Las cinco víctimas formaban parte del mismo grupo y fueron arrastrados por la avalancha mientras ascendían una canaleta en la cara norte de la Cima Vertana.

La avalancha afectó a dos grupos: el primero, compuesto por tres personas, quedó completamente sepultado, mientras que del segundo, que afectó a cuatro excursionistas, dos sobrevivieron y dieron la alarma.

La tragedia ocurrió a unos 3.200 metros de altitud, la alarma se activó poco antes de las 16:00 horas y se emplearon dos helicópteros de rescate, bomberos y los equipos de Rescate Alpino.

