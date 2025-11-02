El colombiano Óscar Garzón gana la edición 64 de la Vuelta Ciclista a Guatemala

Garzón superó por 10 segundos a su más cercano perseguidor, su compatriota Carlos Gutiérrez, del equipo ecuatoriano Movistar PC, y por un minuto y cuatro segundos al también colombiano Cristian Muñoz, del equipo Colombia NU.

"Le dedico el triunfo a todo mi equipo, a mi entrenador y mis patrocinadores", dijo Garzón con el suéter amarillo tras el final de la competencia.

"Han sido años muy duros y esto es el resultado de tanto sacrificio", añadió el colombiano de 22 años, nacido en Gama, Cundinamarca, en el centro del país suramericano.

La décima etapa de la competencia que empezó el pasado 24 de octubre fue ganada este domingo por el también colombiano Alejandro Osorio, del equipo Orgullo Paisa, después de completar 121 kilómetros en dos horas, 39 minutos y 12 segundos.

El dominio colombiano en la Vuelta a Guatemala quedó confirmado nuevamente ya que sus ciclistas han ganado la competencia en 27 ediciones, incluida esta última de Garzón, que culminó con un tiempo de 35 horas, 41 minutos y 39 segundos.

El mejor ciclista local fue Fredy Toc, de Eca Electricidad, en el octavo escalón, mientras que el trofeo por equipos fue también para GW Erco Shimano de Colombia.

Por su parte, la clasificación de premios de Montaña fue ganada por el colombiano Juan Carlos López (GW Erco Shimano) y las de metas volantes quedó en manos de su compatriota Alejandro Osorio (Orgullo Paisa).

La edición del año anterior de la Vuelta Ciclista a Guatemala había sido conquistada por Robinson López, quien terminó este año en el séptimo puesto, a siete minutos y 17 segundos de su coequipero Óscar Garzón.