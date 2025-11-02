El I Mundial de Parejas de pádel comienza este lunes en Kuwait con los mejores jugadores

Aunque no es una competición del circuito de Premier Padel, puntúa para el ránking mundial, por lo que podría tener relevancia en el desenlace de la recta final de la temporada.

El torneo que se inaugura en Kuwait, que repartirá un millón de euros en premios, está concebido para ser bienal y alternar con el Mundial de Pádel por selecciones, después del celebrado el pasado año en Doha (Emiratos Árabes Unidos).

Tendrá un formato similar a los torneos de Premier Padel, con 48 parejas masculinas y 40 femeninas, integradas por jugadores con igual o distinta nacionalidad y con la misma consideración que los ‘majors’, con 2.000 puntos a los vencedores y 1.200 a los subcampeones.

En el cuadro masculino, los favoritos son los números uno, el español Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, que en caso de victoria, confirmarían casi de forma matemática su hegemonía en este curso a falta del torneo de Dubái, categoría P1, y del grande de Acapulco, ambos en noviembre, y de las Finales de Barcelona, del 8 al 14 de diciembre.

La también pareja hispanoargentina Alejandro Galán-Federigo Chingotto, vencedora en los dos últimos torneos del circuito, en Milán y Egipto, es la única que aún tienen opciones de arrebatarles la corona. Tapia-Coello acumulan diez victorias esta temporada, por siete de sus principales rivales.

El Mundial de Parejas y el torneo de Dubái serán la despedida de las duplas Juan Lebrón-Franco Stupczuk y Martín Di Nenno-Leandro Augsburguer, que a partir de México se intercambian.

Lebrón formará tándem con Augsburguer y Di Nenno volverá a hacerlo con ‘Stupa’, unos movimientos que han agitado el final de la temporada.

En el apartado femenino, la española Gemma Triay y la argentina Delfi Brea tienen la opción en Kuwait de certificar su liderato en la temporada en caso de victoria, con Ari Sánchez y Paula Josemaría como cabezas de serie número dos.

El nuevo torneo se disputa en el complejo Arena Kuwait, donde estará la pista central, y en la Rafael Nadal Academy, el centro deportivo de alto rendimiento auspiciado por el extenista español y que abrió su primera sucursal en el país del Golfo Pérsico.