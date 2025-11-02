Futsal FIFA: Paraguayos saborean campeonato en Ecuador

Los jugadores Pedro Pascottini (Cerro Porteño), Gonzalo Agüero (Afemec) e Iván González (Olimpia) rindieron lo esperado y al mando del entrenador Manuel Aquino y en la logística Ricardo Notario (masajista), consiguieron celebrar el campeonato en el Societá Sportiva Bocca, el team mas laureado del futsal ecuatoriano.

En la serie final por el título del segundo torneo de Primera ecuatoriano de la temporada, el Bocca goleó 6-1 al Divino Niño.

En la vuelta fue victoria de 6-4 para Divino Niño, de local.

El equipo de los paraguayos conquistó el cetro por el resultado global de 10-7.

En la final por el título Absoluto, nuevamente se verán las caras SS y Niño.

Libertadores Femenina: “Colo” vs. la “U”

Sport Colonial disputará en la tarde del lunes su segundo cotejo contra Universidad de Chile, en el marco de la Libertadores Femenina que se disputa en el Complejo SUMA de Luque e intentará reponerse de la derrota contra Peñarol en su debut, por el score de 6-1.

* Programa de la Fecha 3. Los juegos para este lunes son los siguientes:

12:00 Tigres vs. All Boys,

14:00 Deportivo JAP vs. Magnus,

16:00 Peñarol vs. Víctor Muriel,

18:00 Universidad de Chile vs. Sport Colonial. Libres: PKS y Talentos.

* Resultados del domingo. En jornada dominguera, por la Fecha 2, tuvo fecha libre Colonial.

Los resultados registrados fueron los siguientes: Peñarol de Uruguay 2 - 2 Universidad de Chile, PKS Futsal de Ecuador 1 - 0 Víctor Muriel de Bolivia (Grupo A); Tigres de Venezuela 1 - 0 Deportivo JAP de Perú y All Boys de Argentina 3 - 3 Talentos de Colombia (Grupo B).