Libertadores de futsal femenina: Sport Colonial, debut y caída

El cuadro colonialista tiene fecha libre este domingo, en la segunda jornada del certamen regional de futsal FIFA.
En el juego sabatino entre paraguayas y uruguayas, el gol del honor de Colonial lo anotó Brenda Gomes.
Para las vencedoras se hicieron sentir en el marcador: Mariana Crocano, Génesis Carrasco, María Lima Dos Santos 2, Stefany Suárez y Shamila González.
El team auriazul titular de la coach Nadia Rodas fue con: Sara Silva; Dulce Quintana, Sol Escobar, Cinthia Arévalo y Brenda Gomes. Alternaron: Edineia Barbosa, Yamila Corvalán, Ángeles Orué, Tamara Aquino, Jazmín Armoa, Perla Bareiro, Liz Sosa y Larisse Dos Santos.
* Resultados de ayer. En los juegos de ayer, por la primera fecha, en el Grupo A, Universidad de Chile se impuso por 4-2 a PKS Futsal de Ecuador. Tuvo fecha libre Víctor Muriel de Bolivia.
Por el Grupo B, Taboão Magnus de Brasil goleó 7-0 a Tigres Futsal de Venezuela y Talentos de Colombia batió 7-3 a Deportivo JAP de Perú. Libre: All Boys de Argentina.
* Programación de hoy. La jornada dominguera tendrá esta cartelera:
12:00 All Boys vs. Talentos,
14:00 Tigres vs. Deportivo JAP,
16:00 Víctor Muriel vs. PKS
18:00 Peñarol vs. Universidad de Chile. Libre: Taboão Magnus.