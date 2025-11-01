Polideportivo
01 de noviembre de 2025 - 21:59

Libertadores de futsal femenina: Sport Colonial, debut y caída

Dulce Quintana (i) de Sport Colonial, trata de detener a la jugadora de Peñarol.
Sport Colonial no tuvo buen debut en la Libertadores femenina de Futsal que se inició este sábado en el Complejo Suma de Luque, cayendo por goleada contra Peñarol 6-1.

Por ABC Color

El cuadro colonialista tiene fecha libre este domingo, en la segunda jornada del certamen regional de futsal FIFA.

En el juego sabatino entre paraguayas y uruguayas, el gol del honor de Colonial lo anotó Brenda Gomes.

Para las vencedoras se hicieron sentir en el marcador: Mariana Crocano, Génesis Carrasco, María Lima Dos Santos 2, Stefany Suárez y Shamila González.

El team auriazul titular de la coach Nadia Rodas fue con: Sara Silva; Dulce Quintana, Sol Escobar, Cinthia Arévalo y Brenda Gomes. Alternaron: Edineia Barbosa, Yamila Corvalán, Ángeles Orué, Tamara Aquino, Jazmín Armoa, Perla Bareiro, Liz Sosa y Larisse Dos Santos.

* Resultados de ayer. En los juegos de ayer, por la primera fecha, en el Grupo A, Universidad de Chile se impuso por 4-2 a PKS Futsal de Ecuador. Tuvo fecha libre Víctor Muriel de Bolivia.

Por el Grupo B, Taboão Magnus de Brasil goleó 7-0 a Tigres Futsal de Venezuela y Talentos de Colombia batió 7-3 a Deportivo JAP de Perú. Libre: All Boys de Argentina.

* Programación de hoy. La jornada dominguera tendrá esta cartelera:

12:00 All Boys vs. Talentos,

14:00 Tigres vs. Deportivo JAP,

16:00 Víctor Muriel vs. PKS

18:00 Peñarol vs. Universidad de Chile. Libre: Taboão Magnus.