El LIV Golf aumenta las oportunidades de clasificación para 2026

LIV Golf ha ampliado sus exenciones de uno a dos jugadores a través de las Series Internacionales, un conjunto de torneos sancionados por el Asian Tour. Los dos mejores jugadores de la clasificación final que aún no estén exentos obtendrán una plaza en 2026.

La Liga también ha revelado los detalles de la tercera edición de LIV Golf Promotions, un torneo que presenta vías para que los jugadores de lite de todo el mundo se ganen su plaza en el circuito. Se jugará del 8 al 11 de enero en el Black Diamond Ranch de Lecanto, Florida (EE.UU.).

La Liga premiará ahora a los dos primeros clasificados con una plaza para toda la temporada d 2026, lo que supone un aumento con respecto a la plaza de 2025. Los 10 primeros clasificados, incluidos los empates, obtendrán una exención total para las International Series 2026 del Asian Tour.

El LIV Golf Promotions también ofrece una bolsa de premios de 1,5 millones de dólares estadounidenses.

Asimismo, los jugadores del LIV Golf sin compromiso con equipo alguno para 2026 que hayan terminado la temporada en la zona abierta de la clasificación (del 25º al 48º), así como los jugadores descendidos (del 49º al 54º), tendrán la oportunidad de recuperar sus derechos para 2026.

La temporada 2025 de LIV Golf acabó con la victoria final individual del español Jon Rahm y la de su equipo su Legion XIII.