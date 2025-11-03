En Ayacucho se inicia el ciclo olímpico con los Juegos Bolivarianos

Del 22 de noviembre al 7 de diciembre, miles de deportistas, entrenadores, oficiales y visitantes se darán cita en Perú para vivir dos semanas intensas de competencia, integración y fiesta deportiva.

Lea más: Julio Mirena deslumbra con oro en El Polidepotivo de ABC Cardinal

La magnitud del evento habla por sí sola: serán 16 días de competencias, con 45 deportes y 68 disciplinas, desarrollados en 48 sedes de competencia y 17 sedes complementarias.

Participarán más de 4.066 atletas que competirán por la gloria bolivariana, acompañados por 980 oficiales de delegación, 1,636 jueces y oficiales técnicos, además de la llamada Familia Bolivariana, que en conjunto darán vida a un espectáculo de integración y hermandad deportiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los países participantes provienen de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, reafirmando el alcance continental de este evento que se proyecta como un punto de inflexión para el desarrollo del deporte en la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En total, se espera la presencia de cerca de 8.000 participantes, convirtiendo a Ayacucho y Lima en el epicentro deportivo de la región.

Más allá de los números, de las delegaciones y de las medallas en juego, los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 representan un sentimiento compartido: la pasión por el deporte y el orgullo de ser peruanos. En cada aplauso, en cada grito de aliento y en cada abrazo de celebración se reflejará la fuerza de un país que sabe levantarse, competir y brillar frente al mundo.

Expectativas en las sedes

Las competencias se realizarán en recintos icónicos de Lima y Ayacucho, que se preparan para recibir a miles de aficionados en deportes como atletismo, natación, voleibol, fútbol, baloncesto, esgrima, boxeo, gimnasia, entre muchos otros.

La combinación de deportes olímpicos, colectivos e individuales promete un calendario vibrante y con amplia cobertura mediática.

Chiribaya, la mascota oficial

Chiribaya está inspirada en el perro Pastor Chiribaya, una raza originaria del sur del Perú que habitó hace más de mil años y que formó parte de las antiguas culturas andinas. Su presencia en entierros rituales demuestra la profunda conexión y respeto que las comunidades le tenían.