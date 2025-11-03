Julio Mirena deslumbra con oro

Mirena estuvo en el programa El Polideportivo, emitido los sábados a las 14:00 por ABC Cardinal, donde compartió detalles sobre su conquista y su trayectoria deportiva.

Lea más: Paraguay hace historia: Julio Mirena, campeón mundial en patinaje de velocidad

“Afortunadamente este año ha sido muy bendecido, compitiendo en Europa y Asia. Si no estoy en un avión, estoy descansando o siguiendo la programación. Sé que la medalla de oro no tuvo la repercusión esperada, pero fueron importantes los Juegos Panamericanos Junior y el crecimiento del país en este deporte”, comentó el campeón.

El atleta relató también su particular historia con Paraguay. Tras desarrollar casi toda su carrera en Venezuela, en 2018 decidió representar a Paraguay buscando nuevas oportunidades y con el propósito de impulsar el patinaje de velocidad, una disciplina poco conocida en el país.

“Quería masificar el patinaje de velocidad. En Paraguay se conocía mucho el artístico, pero no el de velocidad. Luego llegó Asu2022 y fue la primera vez que la gente pudo verlo”, recordó.

Finalmente, Mirena destacó el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo en su proceso de nacionalización, iniciado en 2019.

“El presidente del COP me ayudó para poder representar al país. No pensé que el trámite sería tan largo; no alcancé a competir en Odesur, pero sí después, cuando cumplí todos los requisitos”, concluyó.

