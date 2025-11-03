La Durango Titan Desert llegará a México en 2026

El entorno natural del Parque Bayacora, en la región de Durango, ha sido el escenario del acto oficial de firma para la celebración de la primera prueba de Titan World Series en México.

Al evento acudieron representantes institucionales de la región, como el Dr. Esteban Alejandro Villegas Villarreal, Gobernador del Estado; José Antonio Ochoa Rodríguez, presidente Municipal de Durango; Elisa María Haro Ruiz, secretaria de Turismo del Estado, César Cárdenas, director del Instituto Estatal del Deporte;Fernando Rosas Palafox, secretario de Desarrollo Económico, y el CEO de la Titan World Series, Jesús García.

El acto sirvió de pistoletazo de salida para el anuncio de la carrera, que desembarca por primera vez en México y que tendrá su primera edición en la segunda mitad del año 2026.

La Titan Desert Durango se une así a las otras cuatro pruebas del universo Titan World Series que tienen lugar de manera anual en la actualidad: la Škoda Titan Desert Morocco, la Titan Desert Almería, la Titan Desert Saudi Arabia y la Titan Forest Patagonia.

La prueba mexicana constará de cuatro etapas, de entre 90 y 110 kilómetros cada una, y explorará todos los rincones de la región duranguense, tanto sus legendarios desiertos como sus bosques.

La prueba contará con los elementos que hacen únicas a las pruebas de Titan World Series y que la convierten en mucho más que una simple carrera de mountain bike: su campamento, la convivencia entre profesionales y amateurs y la aventura como un elemento inseparable de la experiencia.

"La llegada a Durango supone un hito histórico en las más de dos décadas de historia que contemplan a las carreras de la Titan Series. No solo nos permite consolidar la expansión e internacionalización de nuestra marca, sino que ofrecerá una experiencia sin igual a todos los participantes y las participantes que vengan a Durango por la carrera", señaló Según Jesús García, CEO de Titan World Series.