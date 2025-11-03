La India celebra el histórico triunfo de su equipo de críquet femenino en el Mundial

La India venció anoche en Bombay a la selección de Sudáfrica por 52 carreras después de un torneo que dominó claramente, con la actuación destacada de Deepti Sharma, que fue nombrada mejor jugadora del torneo con un balance de 215 carreras y 22 wickets.

Esta mañana, la jugadora Harmanpreet Kaur publicó en sus redes sociales una imagen suya con el trofeo del Mundial y una camiseta con la frase "el críquet es un deporte de caballeros" tachada y sustituida por "el críquet es un juego para todo el mundo".

El críquet es el deporte más popular en la India y en el resto de los países del Sur de Asia, aunque el seguimiento mediático suele centrarse en su modalidad masculina.

Tras la victoria de la selección femenina, varias deportistas indias han celebrado el triunfo en sus redes sociales.

"Dándole de comer a mi bebé a medianoche y viendo a las mujeres de la India conquistar el mundo: eso es la feminidad. Fuerza en todas sus formas", dijo en una publicación en Instagram la luchadora y líder del movimiento #MeToo en la India Vinesh Phogat.

La doble medallista olímpica en Río de Janeiro y Tokio y campeona del mundo de bádminton en 2019, P.V. Sindhu, consideró que la victoria muestra a "un equipo especial, unas chicas especiales y a un grupo especial".

En el mismo sentido se pronunció la tiradora con arco Manu Bhaker, ganadora de dos medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de París 2024. "Una reverencia, reinas", dijo Bhaker.

Por su parte, dos de las mayores estrellas de la historia del críquet masculino en la India, Sachin Tendulkar y Virat Kohli, todavía en activo, elogiaron la victoria del equipo asiático.

"Hoy, nuestro equipo femenino de críquet ha logrado algo realmente especial. Ha inspirado a innumerables niñas de todo el país coger un bate y una pelota, salir al campo y creer que ellas también podrán levantar ese trofeo algún día", dijo Tendulkar en la red social X.

En el mismo sentido se ha pronunciado Kohli, la mayor estrella del críquet actual, que ha calificado la victoria de "inspiración para las generaciones venideras".

Desde el ámbito de la política, el primer ministro de la India, Narendra Modi consideró que "el equipo demostró un trabajo en equipo y una tenacidad excepcionales durante todo el torneo".

"Esta victoria histórica motivará a futuras campeonas a practicar deportes", añadió el mandatario de este país asiático.