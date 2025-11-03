Polideportivo
03 de noviembre de 2025 - 20:30

Turf: Mi Pinga, Forester, Pegaso y Arielo ganan los clásicos

Allegados a Mi Pinga, con singular campaña de la nacional del San Blás, invicta en 9 sueltas.Gentileza

Los tres años Mi Pinga y Forester ganaron los clásicos “Jockey Club del Paraguay”, mientras los mayores Pegaso y Arielo se impusieron en los homenajes a un aniversario mas de la Fundación de la entidad burrera. Las sueltas se desarrollaron el domingo en el Hipódromo de Asunción.

La triplecoronada Mi Pinga del stud San Blás, invicta en 9 carreras, recorrió todo el óvalo del hipódromo de Asunción (1.800 metros) en 2’01”45 con la monta de Alcides Coronel.

En igual distancia, entre machos, el triplecoronado Forester de El Legendario, invicto en 4 sueltas, ganó en 1’59”96 para el doblete de Coronel.

En la especial “Fundación del JCP” sobre 2.000 metros, Pegaso del stud 8 Años llegó al podio guiado por Juan Figueredo en 2’18”86.

En el “Socio Fundadores” sobre 12 cuadras, Arielo del Pamina llegó en 1’16”14 castigado por Arnaldo Portillo.

Homenajes a Socios Fundadores

En los homenajes póstumos a los socios fundadores Tomás Esteche, Heriberto Osnaghi y Fernando Arza, ganaron Efectivo (stud J.C.), Niágara Nostra (Kika) y El Corcel (San Miguel), respectivamente.