Turf: Mi Pinga, Forester, Pegaso y Arielo ganan los clásicos

La triplecoronada Mi Pinga del stud San Blás, invicta en 9 carreras, recorrió todo el óvalo del hipódromo de Asunción (1.800 metros) en 2’01”45 con la monta de Alcides Coronel.
En igual distancia, entre machos, el triplecoronado Forester de El Legendario, invicto en 4 sueltas, ganó en 1’59”96 para el doblete de Coronel.
En la especial “Fundación del JCP” sobre 2.000 metros, Pegaso del stud 8 Años llegó al podio guiado por Juan Figueredo en 2’18”86.
En el “Socio Fundadores” sobre 12 cuadras, Arielo del Pamina llegó en 1’16”14 castigado por Arnaldo Portillo.
Homenajes a Socios Fundadores
En los homenajes póstumos a los socios fundadores Tomás Esteche, Heriberto Osnaghi y Fernando Arza, ganaron Efectivo (stud J.C.), Niágara Nostra (Kika) y El Corcel (San Miguel), respectivamente.