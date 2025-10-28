Turf: Se cumplió la Reunión 27

En la apertura turfística, La Placentera, del stud 8 Años, vio la colorada en suelta de 1.200 metros, con la fusta de Juan Figueredo, marcando en el cronómetro 1’16”98.

A continuación, en la suelta de mayor categoría, para pingos de la 4ª, Hereje, de El Rancho, ganó la carrera mas larga del día al mando del jockey Marco Meza, registrando 1’23”89 para las 13 cuadras.

Chico Malo, de la caballeriza Malbec, se comportó bien para imponerse en 1’16”11, sobre 1.200 metros, conducido por Arnaldo Portillo.

Luego, Emoticón, de la cabaña Don Rubí, voló bajo en el kilómetro, en 1’02”16, castigado por Juan Román.

Magic Queen se impuso en carrera con lote de hembras, también sobre 1.000 metros, en 1’03”17, para el doblete de Figueredo y del stud 8 Años.

El batacazo del día quedó para el epílogo de la jornada, donde Stormthunder le dio doblete a Don Rubí ganando también sobre 10 cuadras en 1’02”80, al mando del experimentado Alcides Coronel.