Polideportivo
04 de noviembre de 2025 - 21:30

Muay Thai: Se viene el Campeonato Nacional

Afiche de la pelea femenina oficial de la velada del sábado.
El Polideportivo Virgen del Carmen será escenario este sábado 8 de noviembre, desde las 14:00, del Campeonato Nacional de Muay Thai y HFC Internacional, un evento que promete ser el más explosivo del año para los amantes de los deportes de contacto.

Por ABC Color

La jornada reunirá a los mejores atletas del país y competidores provenientes de Argentina, quienes protagonizarán una intensa cartelera de combates cargados de técnica, adrenalina y pasión.

El público podrá disfrutar de peleas de alto nivel, donde se pondrán a prueba la potencia, la disciplina y el corazón de cada guerrero sobre el ring.

El certamen, organizado bajo los estándares del Muay Thai profesional, contará con una programación de lujo, presentando enfrentamientos que prometen mantener en vilo a los espectadores durante toda la tarde.

Sin dudas, será una cita imperdible para los fanáticos de las artes marciales y el deporte de combate, que podrán vivir una auténtica fiesta del Muay Thai nacional. Entradas en puerta a G. 20.000.