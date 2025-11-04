Muay Thai: Se viene el Campeonato Nacional

La jornada reunirá a los mejores atletas del país y competidores provenientes de Argentina, quienes protagonizarán una intensa cartelera de combates cargados de técnica, adrenalina y pasión.
El público podrá disfrutar de peleas de alto nivel, donde se pondrán a prueba la potencia, la disciplina y el corazón de cada guerrero sobre el ring.
El certamen, organizado bajo los estándares del Muay Thai profesional, contará con una programación de lujo, presentando enfrentamientos que prometen mantener en vilo a los espectadores durante toda la tarde.
Sin dudas, será una cita imperdible para los fanáticos de las artes marciales y el deporte de combate, que podrán vivir una auténtica fiesta del Muay Thai nacional. Entradas en puerta a G. 20.000.