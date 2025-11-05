Balonmano: Otro regional en Asunción

El certamen que se disputará será el Campeonato de Handball SCA Juvenil de Selecciones Femeninas, clasificatorio al mundial de la categoría.
Tomarán parte representantes de nueve federaciones nacionales.
Las guerreritas integran el Grupo C, junto a Chile y Uruguay;
Grupo A: Brasil, Perú y Costa Rica;
Grupo B: Argentina, Guatemala y Venezuela.
* Programación de la fase grupal. Lunes 17: 14:00 Perú vs. Costa Rica, 16:30 Guatemala vs. Venezuela y 19:00 Uruguay vs. Paraguay;
Martes 18: 14:00 Costa Rica vs. Brasil, 16:30 Venezuela vs. Argentina y 19:00 Paraguay vs. Chile;
Miércoles 19: 14:00 Argentina vs. Guatemala, 16:30 Brasil vs. Perú y 19:00 Chile vs. Uruguay.
Avanzarán a la fase semifinal los tres mejores de cada grupo y el mejor segundo, considerando todas las series.