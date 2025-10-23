Balonmano: Guerreras quedan sin Bolivarianos

La comunicación vino por parte de la Organización Deportiva Bolivariana, que promueve el evento en el país incaico.

La organizadora suprimió la competencia del balonmano femenino “debido a la falta de quorum de países participantes”.

La Confederación Paraguaya de Handball señaló en sus redes: “Lamentamos esta situación que impide la participación de nuestra Selección Nacional Femenina en dicha competencia, para la cual se venía trabajando con gran dedicación y entusiasmo”.

El comunicado de la CPH finaliza el escrito: “Reiteramos nuestro firme compromiso con el crecimiento y fortalecimiento paraguayo y continuaremos con los preparativos enfocados en los próximos desafíos internacionales”.

* Guerreras de oro en 2022. Las paraguaya se preparaban para el evento regional y nuestro país albergaba esperanzas debido a la última actuación, en Valledupar 2022, cuando las guerreras se colgaron la presea de oro, en la edición colombiana.

En la anterior edición, realizada el año pasado en la ciudad de Ayacucho, Perú, nuestro país no tomó parte.

Las guerreras, con sus principales figuras, se preparan para la cita mundialista, en noviembre, en Países Bajos y Alemania.

* Los muchachos sí participarán. La CPH informó que la selección nacional masculina sí podrá participar en esta edición de los Bolivarianos. Los muchachos siguen los aprestos para la cita incaica.