Futsal FIFA: Milagro Colonial

El conjunto paraguayo consiguió la paridad de 2-2 contra las del altiplano y con ello dejó fuera a sus rivales para anotarse como cuarto semifinalista del torneo de futsal FIFA.

Lea mas: Sport Colonial a un paso de la clasificación

* Empate con sabor a victoria. En el complicado partido del miércoles, las chicas de Colonial avanzaron a la semifinal del torneo en casa a fuerza de guapeza, sin rendirse hasta el final, logrando el clasificador empate de 2-2, y festejando como una gran victoria pues significó el pasaje a la siguiente instancia.

Tras el 0-0 de la primera etapa, en la complementaria, a los 1’ Cinthia Arévalo ilusionaba al cuadro paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una de las mejores jugadoras del certamen, la venezolana Mariángela Magdaleno, igualó para las bolivianas, y volvió a convertir el 2-1.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuando faltaban 13” para finalizar el cotejo, Colonial consiguió la igualdad con gol en contra de su valla de Martha Chura.

El torneo de futsal FIFA se disputa en el Complejo SUMA, en Luque, y ayer fue la quinta y última fecha de la etapa grupal.

Hoy tendrán fecha libre todos los equipos.

* Los semifinalistas. Los clasificados a las semifinales son Peñarol de Uruguay y Sport Colonial por el Grupo A, mientras en la otra serie el favorito Taboão Magnus de Brasil avanzó como el mejor del Grupo B, seguido del argentino All Boys.

Este viernes se disputarán los juegos posicionales por el quinto al décimo puestos, así como las dos semifinales del certamen.

* Los cruces semifinales. Los encuentros por las semifinales del torneo serán los siguientes: Peñarol vs. All Boys y Taboão Magnus vs. Sport Colonial.