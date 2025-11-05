Marcelo Aguirre fue elegido Mejor Jugador del mes en la Bundesliga

La elección, anunciada en las plataformas oficiales del torneo y del propio club, resalta el excelente momento deportivo que atraviesa el atleta guaraní, quien se ha consolidado como una de las figuras más regulares y determinantes del certamen.

Aguirre no solo ha sumado puntos vitales para su equipo, sino que también ha dejado actuaciones de alto impacto que lo colocan entre los mejores jugadores del campeonato.

El punto culminante de su brillante mes fue su victoria sobre el chino Fan Zhendong, ex número uno del mundo y campeón olímpico, un resultado histórico que dio la vuelta al mundo y que reafirmó el enorme nivel competitivo del paraguayo.

Ese triunfo, logrado en el duelo entre el Werder Bremen y el 1. FC Saarbrücken TT, marcó un antes y un después en la carrera de Aguirre, siendo considerado uno de los grandes hitos del deporte paraguayo.

“Estoy muy contento y siento que esta elección es un gran honor, la mitad para mí, y la otra para mi equipo Bremen, porque todos juntos estamos haciendo un gran trabajo en este momento. Sin mis compañeros de equipo, pero especialmente sin la confianza de nuestro entrenador Cristian Tomas y nuestro gerente en los últimos años, un momento tan especial e inolvidable en mi carrera ciertamente no habría sido posible”, comentó el paraguayo tras recibir el galardón.

Con este logro, Aguirre continúa escribiendo capítulos dorados en su trayectoria profesional, llevando en alto la bandera paraguaya.