Baloncesto: Serie final del Comuneros

El juego basquetero se cumplirá en el estadio de la Federación Amambaiense de Básquetbol, Pedro Juan Caballero, desde las 19:30.

Amambay consiguió un gran triunfo en el primer partido de la serie, disputado el pasado lunes en el polideportivo del Comando Logístico, donde Campoalto ofició de local, pero donde cayeron 77-64.

El Comuneros es el torneo del segundo escalafón en certámenes de clubes de Primera y volvió esta temporada tras una pausa de 10 años.

El Deportivo Campoalto ya saboreó el título en la edición del año 2014.

Torneo Femenino

El certamen femenino de Primera está en etapa semifinal.

El martes, Félix Pérez Cardozo se impuso de visitante a Sol de América por 108-60, en el juego de ida.

Por su parte, Deportivo San José le ganó 74-70 a Olimpia Queens en el León Coundou.

El viernes se jugarán las revanchas en Villa Morra y en las FF.AA.