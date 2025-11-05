Rams-49ers, Eagles-Packers y Bucs-Pats, duelos con sabor a playoffs en semana 10 de NFL

Los Angeles Rams quieren revancha de la derrota por 26-23 que San Francisco 49ers les impuso en el partido de la semana cinco.

Los gambusinos, que suman seis triunfos y tres perdidos, visitarán a Los Angeles, con récord de 6-2; ambos pelean por la cima de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

El equipo del entrenador Sean McVay buscará su cuarto triunfo consecutivo bajo el liderazgo de Matthew Stafford, quien llega en estado de gracia como el quarterback que más envíos de anotación ha conseguido, 21, por sólo dos intercepciones.

Los 49ers llegan, como es costumbre en esta campaña, diezmados por lesiones de varios estelares, sobre todo en defensiva; han perdido a sus líderes Fred Warner y Nick Bosa, además de su joya recién reclutada Mykel Williams, quien el domingo anterior se rompió el ligamento cruzado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el ataque están en duda el quarterback Brock Purdy, el receptor Ricky Pearsall y el centro Jake Brendel.

También el domingo, unos imparables New England Patriots, primeros en el Este de la Conferencia Americana con 7-2, lucharán por su séptima victoria en fila en el duelo ante Tampa Bay Buccaneers, uno de los equipos más poderosos de la NFC, que es líder de la división Sur con 6-2.

Drake Maye ha dado a los Pats una consistencia que no tenían desde que Tom Brady dejó al equipo en el 2019; misma situación de Baker Mayfield, quien ha devuelto al ataque de los Bucs una explosión no mostrada desde que Brady se retiró en el 2022.

El lunes, en el cierre de la semana 10, los campeones Philadelphia Eagles, primeros en el Este de la NFC, con marca de 6-2, intentarán corroborar su dominio en su visita a los Green Bay Packers, líderes del Norte de la NFC, con 5-2.

La jornada arrancará este jueves con la visita de Las Vegas Raiders a los Denver Broncos.

El domingo, además de los partidos mencionados, llama la atención el choque entre los Indianapolis Colts, el equipo sensación de la Conferencia Americana, ante los Atlanta Falcons, encuentro que se realizará en el estadio Olímpico de Berlín.

Partidos de la semana 10 de la temporada de la NFL:

Domingo 9.11: Colts-Falcons, Bears-Giants, Dolphins-Bills, Vikings-Ravens, Jets-Browns, Buccaneers-Patriots, Panthers-Saints, Texans-Jaguars, Seahawks-Cardinals, 49ers-Rams, Commnaders-Lions y Chargers-Steelers,

Descansan: Bengals, Cowboys, Titans y Chiefs.