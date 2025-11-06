Polideportivo
06 de noviembre de 2025 - 22:19

Clausura del Comuneros: Histórico Amambay

El team amambaiense y sus seguidores festejando el título inédito en el torneo Clausura de la copa Estadio Comuneros. Foto de Eder Rivas, corresponsal.
El cuadro del Club Deportivo Amambay hizo historia en los anales del baloncesto paraguayo al conseguir en forma inédita un título en la principal división.

Por ABC Color

En el segundo partido de la serie final por el cetro del torneo Clausura de la Copa Estadio Comuneros, disputado anoche en el parquet de la Federación Amambaiense de Básquetbol, en Pedro Juan Caballero, derrotó al Deportivo Campoalto por 110-73.

Los amambaienses celebraron el cetro en este torneo de baloncesto de segundo escalafón de la principal categoría, ya que los cuatro clubes que participaron son los que quedaron fuera del Top 4 del Clausura de la Liga Nacional de Baloncesto.

El amambaiense Hugo Ramos, el MVP de la serie final.
El team norteño fue siempre superior a los capitalinos desde el vamos en este segundo partido, ganando con estos guarismos parciales: 23-19, 29-14, 36-15 y 22-25.

El local Hugo Ramos fue el goleador, con 24 puntos, mientras entre “colegiales” se destacó Octavio Caputo, con 18.

En la primera final con Campoalto como local, en el polideportivo del Comando Logístico, Amambay se impuso 77-64, el lunes, por lo que ganó la serie final 2-0, sin necesidad de un tercer cotejo que estaba agendado para el lunes.

Femenino: Surgen finalistas

Esta noche surgirán los finalistas del Torneo Femenino de Primera tras los enfrentamientos Félix Pérez Cardozo vs. Sol de América y Olimpia vs. San José.

En la primera semifinal vencieron Félix Pérez de visitante y San José de local.

Los partidos de este viernes serán en el “Efigenio González” entre las de Villa Morra y Barrio Obrero.

En el polideportivo de las FF.AA. las franjeadas medirán a las santas.

Ambos encuentros se inician a las 20:30.