Hipismo: Dressage en el CHP

El evento ecuestre del viernes contará con las inspecciones veterinarias.

El objetivo de estas justas internacionales es brindar la oportunidad de competir a jinetes de adiestramiento menos experimentados que no pueden asistir a certámenes en el extranjero.

Esta competencia de la FEI está abierta a Federaciones Nacionales que, según la opinión del ente matriz ecuestre, todavía se encuentran en desarrollo.

Se ofrecen cinco categorías de rendimiento y dos grupos de edad (12-16 años; 16 años en adelante):

Intermedia I, St. George, Senior II, Senior I y Youth, con clasificación mundial individual y regional por nivel.

La inspección veterinaria será este viernes desde las 18:30 en la pista de geotextil del CHP, teniendo en cuenta aspectos documentales, veterinarios, presentación del animal con bridón y cabezada, sin vendas ni cubre coronas y prolijo. Se premiará al caballo con la mejor presentación.

* Competencias. Este sábado será la competencia internacional FEI Dressage desde las 8:30, en las cinco categorías, y posteriormente se realizará la premiación y la discusión general.

El domingo habrá Competencia Nacional de Adiestramiento, desde las 8:00, en niveles desde Mini Escuela, Novicios, cuatro niveles, San Jorge, Intermedia I, Paraecuestre Grado II y Freestyle, y luego la premiación.