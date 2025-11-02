Polideportivo
02 de noviembre de 2025 - 22:15

Hipismo: Ignacio Báez campeón en 1.20 m.

Los mejores de las Escuelas Mayores y Menores en 0.80 m.
Ignacio Báez del Acá Carayá con su montado León, se coronó este domingo en la principal categoría de la Sexta Fecha del Ranking de la Fedepa.

Por ABC Color

El jinete ganó la 1.20 del evento hípico seguido por Mauricio Brizuela y Nathanael Panza.

Paul Edwards del Rakiura con Cassaban se impuso en 1.10, escoltado por Estefanía Peña y Ricardo Schweizer.

En 1.00 metro Mayores: Belén Quintana de La Fortaleza, seguida por Cecilia Burali y Juan Melgarejo; Menores: Agustín Chamorro del Rakiura, Azul Ayala y Giuliana Cubecino.

Podio de los representantes del organizador de la fecha, el Centro Ecuestre La Fortaleza.
Resultados en Escuelas

En Mayores 0.90: Athiana Baertschi del ACA. Menores: Erika González de la Sociedad Hípica Paranaense.

Mayores 0.80: Sofía González del Rakiura. Menores: Paulina García del Horse King Equitación.

Mayores 0.70: Antonella Coscia del ACA. Menores: Bianca López del ACA.

Mayores 0.60: Lisa Watanabe de la Escuela Paraguaya de Equitación. Menores: Giuliana Fretes del ACA.