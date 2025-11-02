Hipismo: Ignacio Báez campeón en 1.20 m.

El jinete ganó la 1.20 del evento hípico seguido por Mauricio Brizuela y Nathanael Panza.

Paul Edwards del Rakiura con Cassaban se impuso en 1.10, escoltado por Estefanía Peña y Ricardo Schweizer.

En 1.00 metro Mayores: Belén Quintana de La Fortaleza, seguida por Cecilia Burali y Juan Melgarejo; Menores: Agustín Chamorro del Rakiura, Azul Ayala y Giuliana Cubecino.

Resultados en Escuelas

En Mayores 0.90: Athiana Baertschi del ACA. Menores: Erika González de la Sociedad Hípica Paranaense.

Mayores 0.80: Sofía González del Rakiura. Menores: Paulina García del Horse King Equitación.

Mayores 0.70: Antonella Coscia del ACA. Menores: Bianca López del ACA.

Mayores 0.60: Lisa Watanabe de la Escuela Paraguaya de Equitación. Menores: Giuliana Fretes del ACA.