La Liga española ASOBAL cruza el charco y abre una ventana en Argentina

"Llegar a Argentina significa mucho más que emitir partidos en televisión de la mano de un socio como Fox Sports. Es conectar con una afición con la que compartimos el mismo sentimiento por el balonmano, proyectar nuestra liga al mundo y demostrar que ASOBAL es cada vez más un producto global, competitivo y en crecimiento”, señaló el presidente de la ASOBAL, Servando Revuelta.

En este sentido, ASOBAL, la Liga Profesional de Clubes Españoles de Balonmano, que cuenta con cerca de una veintena de jugadores argentinos, recalcó que este acuerdo representa un "un paso más en la expansión global de la marca ASOBAL" y refuerza la posición comercial de la competición, así como "amplía la presencia de sus clubes y patrocinadores en nuevos territorios".

Asimismo, ASOBAL señaló, mediante un comunicado, que el acuerdo permitirá establecer nuevas oportunidades de "conexión y fidelización" de la Liga Nexus Energía ASOBAL con la audiencia de Argentina, "donde el balonmano español genera una enorme expectación debido al alto nivel competitivo y a la gran cantidad de jugadores argentinos presentes en el campeonato".

Los partidos de la Liga española de balonmano se emitirán en directo cada semana a través de los canales por cable 2 y 3 de Fox Sports en Argentina, "consolidando una propuesta audiovisual de primer nivel", con un alcance medio, como explica ASOBAL en su nota, "superior a los 20.000 espectadores por encuentro".

La cobertura de los encuentros se "reforzará" con la inclusión de contenidos de la Liga española, como análisis tácticos o entrevistas con los protagonistas de la competición, en el programa ‘Handball de Primera’, disponible tanto en la televisión lineal como en el canal de YouTube de Fox Sports Argentina, que cuenta con 160.000 suscriptores.

“Desde hace décadas, el balonmano español es la gran referencia para el 'handball' argentino. Llevar la Liga Nexus Energía ASOBAL a Fox Sports es un honor y una oportunidad para transmitir a nuestra audiencia la emoción de cada encuentro y el valor único de la liga española”, agregó Hernán De Lorenzi, responsable de Fox Sports Argentina.

Con este acuerdo, ASOBAL amplía su presencia en el panorama internacional cuyos partidos pueden seguirse en todo el mundo a través de LALIGA+ y mediante acuerdos de emisión en territorios específicos como Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Georgia.