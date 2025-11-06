Libertadores Femenina de Futsal FIFA: Sport Colonial enfrenta al favorito Taboão Magnus de Brasil

Este viernes se disputarán las semifinales del certamen regional de futsal femenino que se juega en el Complejo SUMA de Conmebol, en Luque.
Lea mas: Milagro Colonial
La contienda entre brasileñas y paraguayas será a partir de las 18:00, en el choque de fondo de la jornada de este viernes.
Antes, Peñarol de Uruguay y All Boys de Argentina se medirán desde las 15:30 por la otra “semi”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La jornada arrancará temprano, a las 11:00 se enfrentarán PKS Futsal de Ecuador vs. Deportivo JAP de Perú, por el noveno lugar.
A las 13:00, Universidad de Chile y Tigres Futsal de Venezuela buscarán quedarse en séptimo puesto.
* Jornada sabatina. El sábado, por el quinto lugar pugnarán Víctor Muriel de Bolivia y Talentos de Colombia, al mediodía.
Por la medalla de bronce pelearán los derrotados de este viernes, a las 15:00, y la gran final será a las 18:00, entre las ganadoras.