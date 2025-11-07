Central sube a la cima como campeón de los Juegos Nacionales

En una emotiva ceremonia en el Parque Olímpico se premió a los que llevaron al deporte a lo más alto: Central se consagró campeón al sumar 123 puntos; en el segundo lugar se ubicó Capital con 119 puntos y en el tercer puesto quedó Alto Paraná con 69 puntos.

Lea más: Balonmano: Otro regional en Asunción

Los juegos deportivos nacionales, en su primera edición otorgará un premio de 500 millones de guaraníes, equivalente en los montos asignados al primer, segundo y tercer puesto, consistentes en implementos deportivos, y/o programas de entrenadores deportivos y/o infraestructuras deportivas.

Y estos fueron distribuidos como sigue: El campeón Central (G. 300 millones); Subcampeón Capital (G. 150 millones) y tercero Alto Paraná con (G. 50 millones),

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los objetivos de la iniciativa fueron potenciar el semillero deportivo local, descentralizar el deporte, detectar nuevas promesas, mejorar la infraestructura y fomentar la inclusión en el ámbito deportivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta edición reunió a jóvenes talentos nacidos desde el 2002, quienes representaron a sus respectivos departamentos, a la capital y a las Fuerzas Armadas.

En esta primera edición, se compitió en 19 deportes y 25 disciplinas. Las competencias se desarrollaron en dos grandes parques deportivos: el Parque Olímpico Paraguayo, que albergó 12 sedes deportivas; y el Complejo de la Secretaría Nacional de Deportes, con 7 sedes deportivas.