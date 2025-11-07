Sabalenka elimina a Anisimova y jugará contra Rybakina por su primer título en las Finales

La máxima favorita ejerció como tal en un encuentro muy disputado y en el que tuvo que sacar a relucir un gran tenis, poderoso y enérgico, que le valió para meterse en su segunda final del torneo (2022, Caroline García) y en busca de su primer título.

El camino de la mejor del mundo hasta la última instancia es prácticamente impoluto, ya que venció en dos sets a la italiana Jasmine Paolini (8), en tres a Jessica Pegula (5) y en dos a la vigente campeona Coco Gauff (3) en fase de grupos, además de las semifinales.

Con esta victoria ante Anisimova (primera participación en las Finales) el cara a cara entre ambas se queda 5-6, con la norteamericana con un triunfo más.

La primera manga tuvo una dueña y la segunda otra, en un intercambio de energías e intensidad que se igualó en el tercer set.En el séptimo juego Sabalenka consiguió desequilibrar la balanza y romper a Anisimova, que lejos de rendirse llevó al límite a la bielorrusa, aunque sin suerte.

En frente estará Rybakina, que superó la fase de grupos también con tres victorias, y alargó su pleno de éxitos con una remontada ante la estadounidense Jessica Pegula (4-6, 6-4 y 6-4) que le llevó a la primera final de su carrera de las Finales WTA.

La kazaja de origen ruso había jugado dos veces antes este evento que reúne cada año a las ocho mejores de la temporada, pero nunca había superado la fase de grupos. Este año la superó por primera vez tras ganar a la estadounidense Amanda Anisimova, la polaca Iga Swiatek y la rusa Ekaterina Alexandrova.

Rybakina puede obtener el título más importante de su carrera tras el de Wimbledon, en el 2022, mientras que Sabalenka ya cuenta con cuatro torneos de Grand Slam (Abierto de Australia 2023 y 2024; Abierto de Estados Unidos 2024 y 2025). EFE