Alberto Rodríguez devuelve a Águilas al sendero de la victoria en Lidom

Ezequiel Durán anotó dos carreras, Steward Berroa pisó el plato en una ocasión, mientras que Ángel Genao y Jonatan Clase empujaron una vuelta cada uno para contribuir con el triunfo de las Águilas (10-2), que tras ser derrotados el pasado jueves regresaron al sendero de la victoria y se mantienen en el primer lugar en la tabla de posiciones del campeonato.

Huáscar Ynoa (1-0) trabajó dos entradas de un ponche, sin anotaciones, para acreditarse la victoria en el partido disputado en el estadio Cibao, de Santiago (norte).

El estadounidense Jake Holton conectó un cuadrangular de dos carreras y Kelvin Gutiérrez anotó una vuelta por los Gigantes (4-7), que con la derrota descendieron al último puesto entre los seis equipos que disputan el torneo invernal dominicano.

Emilio Vargas (0-2) permitió tres anotaciones, dos de ellas limpias, en 2.2 entradas en las que recetó tres ponches y cargó con el revés por los potros.

El mexicano Aaron Sánchez (3-0) volvió a lucirse y este viernes lanzó seis entradas de tres imparables, sin anotaciones, y ponchó a cinco rivales para liderar la victoria por blanqueada de los Toros del Este sobre los Tigres del Licey en su visita al estadio Quisqueya Juan Marichal.

El colombiano Ronaldo Hernández anotó y empujó dos carreras, Rafael Lantigua agregó dos anotadas y una impulsada, y Yairo Muñoz produjo dos vueltas para complementar el ataque de los Toros (6-7).

Cristhian Adames conectó dos de los cuatro indiscutibles de los Tigres (5-8) en el partido, mientras que Miguel Díaz (0-1) fue atacado con cuatro carreras, solo dos de ellas limpias, y perdió el juego por los azules.

El cubano Coco Montes produjo dos carreras y el nicaragüense Ismael Munguía anotó dos vueltas para comandar el ataque de las Estrellas Orientales en su victoria ante los Leones del Escogido en el torneo dominicano.

Euribiel Ángeles y Raimel Tapia anotaron y remolcaron una carrera cada uno para contribuir con el ataque desplegado por las Estrellas (7-8) en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este).

Eddy Yean (2-0) laboró dos episodios en blanco, con dos ponches para llevarse la victoria por los verdes, mientras que el salvamento fue para el estadounidense Ty Adcock (1), quien subió al montículo y lanzó el noveno sin anotaciones.

En el ataque de los Leones (6-6), Héctor Rodríguez, Jorge Mateo y el colombiano Gio Urshela llevaron una vuelta hasta el marcador.

El diestro Johnny Cueto (0-3) fue atacado con cuatro carreras en cuatro capítulos sobre el montículo y fue el lanzador derrotado por los escarlatas.