Polideportivo
08 de noviembre de 2025 - 20:58

Colonial, tercer puesto; Magnus es el campeón de la Libertadores Femenina

Tamara Aquino salta a los brazos de Liz Sosa y detrás aparece Perla Bareiro en el festejo Colonial.
Sport Colonial se adjudicó el tercer lugar de la Copa Libertadores de futsal femenino tras vencer por 6-4 al uruguayo Peñarol, en el certamen internacional que se desarrolló en nuestro país y concluyó este sábado.

Por ABC Color

El equipo auriazul cerró una destacada participación en el torneo continental, mostrando un alto nivel competitivo y dejando en alto la bandera paraguaya ante potencias de la región.

La competencia tuvo como campeón al Taboão Magnus de Brasil que venció al argentino All Boys por 3-2.

El conjunto brasileño contó en sus filas con las futbolistas paraguayas Claudia Romero, Andrea Lorena y Andrea Paola Brítez, quienes también fueron protagonistas de la gran final, aportando gol y talento guaraní al elenco campeón.

Colonial alistó a Edineia Barbosa; Tamara Aquino, Perla Bareiro, Dulce Quintana y Cinthia Arévalo. También jugaron: Sara Silva; Yamila Corvalán, Angeles Orué, Jazmín Armoa, Liz Sosa, Diana Benítez, Brenda Gomes y Larisse Dos Santos. D.T.: Nadia Rodas.

Marcaron los goles: Inés Lupano contra su valla; Liz Sosa (2), Perla Bareiro, Cinthia Arévalo (2).

En cuanto al campeón Magnus, Andrea Paola Brítez marcó uno de los tres goles para la remontada y la coronación contra el All Boys argentino.