Colonial, tercer puesto; Magnus es el campeón de la Libertadores Femenina

El equipo auriazul cerró una destacada participación en el torneo continental, mostrando un alto nivel competitivo y dejando en alto la bandera paraguaya ante potencias de la región.
Lea más: Djokovic renuncia a las finales ATP
La competencia tuvo como campeón al Taboão Magnus de Brasil que venció al argentino All Boys por 3-2.
El conjunto brasileño contó en sus filas con las futbolistas paraguayas Claudia Romero, Andrea Lorena y Andrea Paola Brítez, quienes también fueron protagonistas de la gran final, aportando gol y talento guaraní al elenco campeón.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Colonial alistó a Edineia Barbosa; Tamara Aquino, Perla Bareiro, Dulce Quintana y Cinthia Arévalo. También jugaron: Sara Silva; Yamila Corvalán, Angeles Orué, Jazmín Armoa, Liz Sosa, Diana Benítez, Brenda Gomes y Larisse Dos Santos. D.T.: Nadia Rodas.
Marcaron los goles: Inés Lupano contra su valla; Liz Sosa (2), Perla Bareiro, Cinthia Arévalo (2).
En cuanto al campeón Magnus, Andrea Paola Brítez marcó uno de los tres goles para la remontada y la coronación contra el All Boys argentino.