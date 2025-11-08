Polideportivo
08 de noviembre de 2025 - 23:32

Liga Sudamericana de Baloncesto: Kings con milagrosa victoria y clasificación

El héroe del partido, Édgar "Titi" Riveros, celebra el doble ganador del último segundo con el pívot brasileño João Vitor França. Olimpia ganó 93-92 y clasificó al cuadrangular semifinal.
Olimpia Kings sacó un fenomenal triunfo este sábado, con esfuerzo y sin rendirse nunca se impuso 93-92 al Club Deportivo Jorge Guzmán de Ecuador que ganaba por 1 punto faltando 4″ y en una jugada sensacional, el base pilarense Édgar “Titi” Riveros corrió media cancha para la bandeja clasificatoria a las semifinales de la Liga Sudamericana de Baloncesto.

Por ABC Color

Los Kings fueron de abajo, pues el team ecuatoriano venía con ventaja durante casi todo el partido de básquetbol disputado en el parquet del polideportivo de la Cooperativa de Capiatá.

A primera hora, Ferrocarril Oeste de Argentina goleó 102 a 59 al Universitario de Sucre, Bolivia, para inscribirse a las semifinales.

En el juego de fondo del sábado, los franjeados se impusieron con parciales de 25-28, 21-17, 24-29 y 23-18.

El rey Charles Hinkle convirtió 23 puntos y el mayor encestador del partido fue el americano Dennis McKinney del Guzmán con 26.

* Programa de hoy. Esta noche se disputarán los partidos para completar el programa: 17:40 CD Jorge Guzmán vs. Universitario y 20:40 Olimpia Kings vs. Ferro.

* Deportivo San José se prepara. El Deportivo San José, que también será anfitrión de estos cuartos de final de la LSB se apresta para incursionar en el Grupo F desde el viernes.

Los “santos” avanzaron de la fase grupal inicial como primeros de su serie y ahora se medirán Corinthians de Brasil, Defensor Sporting de Uruguay y nuevamente a Regatas Corrientes de Argentina, al que derrotó en la fase previa. Los partidos se disputarán en el polideportivo “León Coundou” del San José.