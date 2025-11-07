Polideportivo
07 de noviembre de 2025 - 23:09

Liga Sudamericana de Baloncesto: Olimpia Kings arranca con goleada a Universitario de Sucre

Alejandro Peralta en el triunfo de Olimpia sobre Universitario.
Alejandro Peralta en el triunfo de Olimpia sobre Universitario.GUILLERMO CABALLERO

Olimpia Kings goleó 109-65 a Universitario de Sucre en su debut en el Grupo E, por los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2025. Este sábado buscará clasificar a las semifinales al enfrentar al CD Jorge Guzmán de Ecuador.

Por ABC Color

La serie de básquetbol se disputará hasta este domingo en el hermoso polideportivo de Capiatá.

Los Kings encontraron a un rival que aguantó hasta la primera mitad con score de 52-46 (31-26, 21-20). Los bolivianos se desdibujaron desde el tercer cuarto para caer 27-5 y 30-14 y los Kings quedaron en lo alto de la tabla tras la fecha 1.

Los goleadores franjeados fueron: Danjel Purifoy 19, Vincenzo Ochipinti 16, João França 16, Jeremiah Wood 14, Charles Hinkle 13, Édgar Riveros 10, Alejandro Peralta 9, Tobías Gómez 4, Rodney Mercado 4 y Alejandro Talavera 4.

* Ferro arranca bien. Ferro de Argentina dominó el juego contra el CD Jorge Guzmán de Ecuador para doblegarlo 84-69, en el primer cotejo de ayer y se muestra como favorito.

* Programa de hoy. Los dos partidos de hoy: 17:40 Universitario vs. Ferro y 20:40 Olimpia Kings vs. CD Jorge Guzmán.

Avanzarán a “semis” los dos mejores, que aguardarán la definición del otro grupo, que arranca el viernes con San José como anfitrión, junto a Corinthians, Regatas Corrientes y Defensor de Uruguay.