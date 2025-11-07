Liga Sudamericana de Baloncesto: Olimpia Kings arranca con goleada a Universitario de Sucre

La serie de básquetbol se disputará hasta este domingo en el hermoso polideportivo de Capiatá.
Los Kings encontraron a un rival que aguantó hasta la primera mitad con score de 52-46 (31-26, 21-20). Los bolivianos se desdibujaron desde el tercer cuarto para caer 27-5 y 30-14 y los Kings quedaron en lo alto de la tabla tras la fecha 1.
Los goleadores franjeados fueron: Danjel Purifoy 19, Vincenzo Ochipinti 16, João França 16, Jeremiah Wood 14, Charles Hinkle 13, Édgar Riveros 10, Alejandro Peralta 9, Tobías Gómez 4, Rodney Mercado 4 y Alejandro Talavera 4.
* Ferro arranca bien. Ferro de Argentina dominó el juego contra el CD Jorge Guzmán de Ecuador para doblegarlo 84-69, en el primer cotejo de ayer y se muestra como favorito.
* Programa de hoy. Los dos partidos de hoy: 17:40 Universitario vs. Ferro y 20:40 Olimpia Kings vs. CD Jorge Guzmán.
Avanzarán a “semis” los dos mejores, que aguardarán la definición del otro grupo, que arranca el viernes con San José como anfitrión, junto a Corinthians, Regatas Corrientes y Defensor de Uruguay.