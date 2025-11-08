Rai toma el mando en Abu Dabi

Rai, que comenzó el día igualado con Fleetwood, firmó una tarjeta de 66 tras lograr siete 'birdies' tan solo empañada por un 'bogey' en el par 3 del hoyo 17, lo que le permite afrontar la última jornada en cabeza con un total de 196, aunque con dos pesos pesados como Fleetwood y Nicolai Hojgaard, ambos que han jugado la Copa Ryder con el equipo europeo, muy cerca.

Fleetwwod cerró el sábado con 67 golpes en un día sin fallos, con tres 'birdies' y un 'eagle' y el danés fue con -7 (65) de los mejores de la jornada, al igual que Nacho Elvira, que escaló hasta el cuarto puesto después de cometer un 'bogey' en el hoyo 3 y luego conseguir ocho 'birdies'.

Tras el español se encuentran, con 199 impactos, el inglés Andy Sullivan y el neozelandés Daniel Hillier, el sudafricano Richard Sterne con 200 y un cuarteto con 201 en el que están el irlandés Shane Lowry y el también hispano Alejandro del Rey.

El norirlandés Rory McIlroy progresó hasta el duodécimo puesto para alcanzar la duodécima plaza con 202 golpes, en un grupo en el que también está otro componente del equipo europeo de la Copa Ryder, el inglés Tyrrel Hatton, que juega en el equipo de Jon Rahm en el circuito LIV.

El joven Ángel Ayora, que firmó una tarjeta de 66, subió al puesto 26 con 205 (-11), al contrario que el sueco Ludvig Aberg, que bajó al 36 con 206, y Eugenio López Chacarra, que descendió al 43 con 208, los mismos que acumula Jorge Campillo tras una buena vuelta de 66.

Los mejores 50 clasificados en Abu Dabi disputarán la gran final en Dubái del 13 al 16 de noviembre, donde se coronará el mejor jugador del ránking europeo, con McIlroy como principal favorito para mantener la corona y lograr su séptimo título.