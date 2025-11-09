Magnus es el campeón de la Libertadores con sabor guaraní

El futsal paraguayo volvió a dejar su huella en el continente. Las compatriotas Claudia Romero, Andrea Lorena Brítez y Andrea Paola Brítez se consagraron campeonas de la Copa Libertadores de Futsal Femenino con el poderoso Taboão Magnus de Brasil, certamen que culminó el sábado en nuestro país y que reunió a los mejores equipos de Sudamérica.

El conjunto paulista fue imparable a lo largo del torneo y ratificó su condición de favorito, coronándose con una campaña perfecta y desplegando un nivel técnico de alto vuelo.

En sus filas, las paraguayas brillaron con actuaciones determinantes, aportando el toque guaraní a un título continental que tuvo, una vez más, sello nacional.

Entre ellas, Paola Brítez fue una de las figuras más destacadas del campeón, con cinco goles a lo largo del certamen, incluyendo uno en la gran final ante All Boys de Argentina.

Su hermana gemela, Lorena, también se hizo presente en el marcador con un tanto, mientras que Claudia Romero contribuyó con tres goles y una notable regularidad en todas las fases.

Además, el equipo local Sport Colonial completó una sobresaliente participación al quedarse con el tercer puesto, tras vencer por 6-4 a Peñarol de Uruguay, demostrando el nivel competitivo de los conjuntos paraguayos en el escenario internacional.

Con este nuevo logro, las atletas paraguayas consolidan su presencia en la élite sudamericana y ratifican que el futsal femenino nacional atraviesa uno de sus mejores momentos, combinando talento, sacrificio y una identidad guaraní que cada vez resuena más fuerte en el continente.