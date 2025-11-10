Gimnasia artística: Paraguayas, con meritorio recorrido en Medellín

El equipo nacional, bajo la dirección técnica del profesor José Pulido, compitió en las categorías Adulto, Juvenil y Grupo de Edades FIG, demostrando importantes progresos en la ejecución técnica, dificultad de los ejercicios y presentación artística, fruto del trabajo sostenido de la Federación Paraguaya de Gimnasia.

Además, la presencia de la jueza internacional Zamira Cañete en el certamen reforzó la representación paraguaya, evidenciando el crecimiento técnico y el desarrollo estructural que atraviesa la gimnasia artística en el país.

La participación en Medellín marcó un paso significativo para el equipo nacional, que continúa su proceso de consolidación en el ámbito sudamericano y se proyecta con ambición hacia futuros eventos internacionales como se demostró en los Juegos Panamericanos Junior donde hubo una alta expectativa.

Las atletas guaraníes cerraron el torneo con valiosas experiencias y el reconocimiento del público y los pares por su evolución competitiva.