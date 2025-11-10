Turf: Hereje lleva los lauros al stud El Rancho

Al romperse el fuego, Stormthunder del stud Don Rubí se impuso en 1.300 metros reprisando su anterior presentación en el turf, registrando en el cronómetro 1’23”84, con la fusta del experimentado jockey Alcides Coronel.
Lea mas: Mi Pinga, Forester, Pegaso y Arielo ganan los clásicos
Luego, en lote de “señoras”, What At Knock de la caballeriza San Silvestre ganó la suelta de 11 cuadras en 1’10”82, con la monta de Juan Román.
Sweet Prince del stud 8 Años también se impuso en una suelta de 1.300 metros, bajo la conducción de Juan Figueredo, marcando en cronos 1’23”36, estableciendo el mejor tiempo de la jornada en esta distancia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Entre hembras, Ninja del box de Don Gustavo, hizo de las suyas para imponerse sobre 1.200 metros en 1’17”69, guiada por Marco Rivas.
Hereje, de la cabaña El Rancho, anda bien y saboreó de nuevo la victoria, repitiendo su anterior carrera, en la 4ª categoría. El alazán fue castigado por Marco Meza, en suelta de 11 cuadras, llegando en un tiempo de 1’10”98.
Finalmente, Invencible de la caballeriza Las Rosas le dio el doblete a Juan Román, ganando la tercera suelta sobre 1.300 metros, en 1’23”85.