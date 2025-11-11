35-32. El Bidasoa cae en Francia y se complica su futuro en la Liga Europea

El partido empezó muy vivo por ambas partes, con Mujika brillante para los bidasotarras y Bataille y Marescot por los franceses que, aprovechando una doble exclusión de los guipuzcoanos, tomaron una ventaja que ya no perderían.

El conjunto francés conseguía goles con suma facilidad y aprovechaba el estado de gracia de su portero Demaille para irse tres tantos arriba y obligar a Álex Mozas a poner orden porque así no era posible pelear el partido.

La diferencia se estabilizó en esos tres goles que pesaron como una losa para un Bidasoa sin defensa ni recursos para frenar la velocidad del Saint Raphael, que iba a un ritmo anotador fantástico para sus intereses y demoledor para un conjunto vasco que mejoró con la aportación del cubano Dariel antes del descanso.

La segunda mitad transcurrió por idénticos derroteros, con goles muy rápidos de los franceses y problemas en defensa para un Bidasoa incapaz de poner en más apuros a los locales, que volvían a la cómoda renta de cuatro goles a los cinco minutos de la reanudación al tiempo que los irundarras perdían a su valladar defensivo, el serbio Jevtic por descalificación.

La séptima exclusión para Bidasoa con cinco goles abajo marcó el momento más crítico para el cuadro de Mozas que parecía tener ya todo perdido a veinte minutos del final.

Un 0-4 de parcial, sin embargo, concedió una vida extra a Irudek para el último cuarto del encuentro y el objetivo de rebajar al máximo la desventaja, de forma que el intercambio final de goles mantiene algunas esperanzas para el equipo amarillo.

35 - Saint Raphael Var: Rataboul y Demaille (porteros), Lang (4), Dessites, Mapu (2), Chema Márquez (1), Leyvigne, Colman, Bataille (5), Augustine, Soares (2), Sergio Pérez (5), Marescot (3), Antonin (2), Brasseleur (5), Paschal (6, 4 de pen.).

32 - Irudek Bidasoa-Irun: Maciel, Failde (porteros); Xabi Tuá (1), Nevado (3), Gorka Nieto (4), Mujika (5), Xabi González (4), Esteban Salinas (3), Peciña, Jevtic (1), Dariel García (3), Piotr (1), Valles (3), Matheus, Furundarena, Cavero (4, 2 de pen.).

Arbitrajes: Jovic y Arnautovic (Bosnia-Herzegovina). Descalificaron por tres exclusiones a Jevtic (min. 36). Excluyeron además a Colman, Soares, Marescot, Sergio Pérez, Bataille Mujika, Valles, Nevado (2) y Dariel.

Marcadores cada cinco minutos:2-2; 5-5; 11-8; 13-11; 18-14; 20-18- descanso- 22-19; 25-20; 26-23; 28-25; 31-29; 35-32.

Incidencias: encuentro de la tercera jornada de la Liga Europea disputado en el pabellón JF Krakowski ante unos 1500 aficionados.