Tua: Ganar a los Bills fue bueno pero lo disfrutamos y ahora ya pensamos en los Commanders

"La victoria frente a los Bills (30-13) nos ha dado un gran impulso emocional, sin duda. Pero lo festejamos y lo disfrutamos durante 24 horas; y ahora eso lo dejamos a un lado y pensamos ya en los Commanders", explicó Tua, de 27 años, después del primer entrenamiento de su equipo en la capital española, que tuvo lugar este miércoles en el estadio Metropolitano, en el que juega de local el Atlético de Madrid.

"Este año no están saliendo las cosas como queríamos" explicó Tagovailoa acerca de la temporada del equipo de Florida -que lleva tres victorias y siete derrotas en sus primeros diez partidos-durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento de su equipo que tuvo lugar este miércoles en el estadio del Atlético, cuyo césped fue marcado a tal efecto como un campo de 'football', pero tan sólo a lo largo de 80 yardas, en lugar de las cien que tendrá el terreno de juego del partido del domingo, en el Bernabeu.

"Cada partido es diferente, pero como dije la pasada semana (tras derrotar a los siempre favoritos Bills, que llegaban a Miami con seis victorias y dos derrotas, antes de caer ante los Dolphins), la confianza está ahí. Los años van a ser diferentes, los partidos son diferentes; pero las victorias ante buenos equipos y la correlación entre todo lo que estamos haciendo bien nos ayudará a avanzar", opinó el 'quarterback' hawaiano.

Tua tuvo palabras de elogio para el que será su antagonista el próximo domingo, Marcus Mariota, que, tras la lesión de Jayden Daniels -que se dañó el codo izquierdo hace dos semanas, en el partido contra los Seattle Seahawks- será el quarterback (organizador del juego ofensivo) de los Washington Commanders en Madrid,y que, al igual que él, es originario de Hawai.

"Para mí, Marcus (Mariota, cinco años mayor que él) siempre fue un referente. Es un gran jugador. Lo veía jugar, cuando yo estaba en 'High School' y él en el fútbol universitario (en los Oregon Ducks) y cuando dio el paso a la NFL con los Tennessee Titans. Siempre fue un referente y una inspiración para mí", comentó Tua.

Preguntado por Efe acerca de cómo han sido sus primeras horas en Madrid y qué le parecieron las instalaciones en las que se ejercitó junto a sus compañeros, Tagovailoa comentó que todo le ha parecido "estupendo". "Éste es el tercer partido internacional, fuera de Estados Unidos. Conocer otras culturas es siempre algo realmente agradable; por la comida, el idioma y la gente", explicó.

"Ayer vi algo de la ciudad, di un buen paseo. Estuve en la catedral y me gustó mucho. Creo que daría unos 20.000 pasos ayer. Es bonito, agradable y, además, no hace demasiado calor", indicó a Efe el quarterback de los Dolphins este miércoles en Madrid.

"Las instalaciones aquí, en el estadio del Atlético son impresionantes; tienen de todo. Todo está fenomenal", comentó Tua Tagovailoa tras completar el primer entrenamiento con miras al primer partido de la NFL en España.