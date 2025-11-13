La participación femenina en el Maratón CAF de 2026 ya alcanza el 42%

La décima edición de la carrera de fondo, que se celebrará el 8 de febrero en Caracas cubrirá la tradicional distancia de 42 kilómetros, pero también tendrá participantes en 21K, así como una de 10K "por primera y única vez".

De un total de 10.000 cupos, se han inscrito hasta la fecha 7.493 corredores, de los cuales el 47 % son mujeres. En la pasada edición, que se celebró en febrero de este año, la participación femenina fue del 39 %, según una nota de prensa oficial.

La presidenta del Comité Organizador, Marisol Barrera, afirmó que las cifras "son muy positivas" y dijo sentirse muy entusiasmada por "la participación de mujeres", que se viene incrementando con cada edición.

Señaló que, en la primera, en 2011, las mujeres representaron el 28 % de los inscritos.

Para la décima edición, esperan "seguir cerrando esa brecha" y "lograr que sea 50-50", dijo.

Según el comité, los cupos para la carrera de 42K se agotaron, lo que -aseguró- consolida "el entusiasmo y la masiva participación que ha caracterizado a esta décima edición", mientras que aún hay disponibilidad para las otras dos distancias, que espera "se agoten en los próximos días".

Los organizadores anunciaron que la camiseta oficial de 42K y 21K será verde como "símbolo de energía y optimismo", y la de 10K, de color azul.

En la novena edición, participaron unos 6.000 fondistas en las distintas modalidades y categorías, de 17 países, entre ellos, atletas de élite de Jamaica, Brasil, Argentina, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Colombia.

El brasileño Johnatas Cruz, con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 25 segundos, y la venezolana Magaly García, con 2h36:44, fueron los ganadores del maratón.