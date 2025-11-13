Polideportivo
13 de noviembre de 2025 - 16:58

Mundial de Rugby: Bélgica deja fuera a Brasil en la repesca

Con su derrota contra Bélgica, Brasil quedó sin posibilidades de clasificación al Mundial de Rugby.
Con su derrota contra Bélgica, Brasil quedó sin posibilidades de clasificación al Mundial de Rugby.Redes sociales

La selección belga de rugby venció este jueves a Brasil 30-27 en su encuentro perteneciente al cuadrangular de clasificación al Mundial de Australia 2027, disputado en Qatar, y acabó con las opciones de la Canarinha. Del certamen debió participar Paraguay, que quedó al margen por una irregularidad.

Por ABC Color

Bélgica, que ya había sumado su primer triunfo en este torneo de repesca para acceder al Mundial de Australia 2027 ante Namibia, se coloca como líder provisional de este grupo de cuatro, en el que además de la selección africana y Brasil, también está Samoa.

Lea más: Bochornoso proceder dirigencial en Paraguay

A la espera de lo que ocurra en el Samoa-Namibia de este jueves, el equipo europeo se medirá a Samoa en un encuentro clave que decidirá el campeón de este cuadrangular, que acudirá directo a la cita mundialista en Australia.

Por su parte, Brasil, con dos derrotas en su casillero, se queda sin opciones, a la espera de la última a jornada contra Namibia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paraguay había derrotado a Brasil, logrando su pase al repechaje. Sin embargo, quedó al margen al incluir a un jugador en situación irregular. EFE