13 de noviembre de 2025 - 21:05

Taekwondo: Candela Vera, campeona en Argentina

La atleta paraguaya Candela Vera, campeona en Argentina.

La atleta paraguaya Candela “Demoledora” Vera volvió a brillar en el ámbito internacional al consagrarse campeona del III Campeonato Internacional de Taekwondo ITF, celebrado el pasado 9 de noviembre en Leandro N. Alem, Misiones, Argentina.

La atleta fernandina tuvo una actuación sobresaliente al adjudicarse el primer puesto tanto en combate como en formas, ratificando su solidez técnica y su crecimiento competitivo dentro de la disciplina.

El certamen contó con la presencia de autoridades deportivas de Paraguay y del vicepresidente de Taekwondo ITF para América, el Grand Master IX DAN Adolfo Villanueva, ante quienes la joven deportista representó al país con notable entrega y profesionalismo.

Tras este nuevo logro, Candela Vera ya dirige su preparación hacia sus próximos grandes compromisos internacionales: el Open Internacional de Guayaquil 2026 y el Campeonato Panamericano de Taekwondo ITF de Barranquilla 2026.

