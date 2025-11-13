Taekwondo: Candela Vera, campeona en Argentina

La atleta fernandina tuvo una actuación sobresaliente al adjudicarse el primer puesto tanto en combate como en formas, ratificando su solidez técnica y su crecimiento competitivo dentro de la disciplina.

El certamen contó con la presencia de autoridades deportivas de Paraguay y del vicepresidente de Taekwondo ITF para América, el Grand Master IX DAN Adolfo Villanueva, ante quienes la joven deportista representó al país con notable entrega y profesionalismo.

Tras este nuevo logro, Candela Vera ya dirige su preparación hacia sus próximos grandes compromisos internacionales: el Open Internacional de Guayaquil 2026 y el Campeonato Panamericano de Taekwondo ITF de Barranquilla 2026.

