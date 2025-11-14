Dan Quinn: "Es una oportunidad increíble y hay que ir a por ella"

"El estadio es fantástico, al lado del hotel; sientes la energía de esta ciudad increíble y del duelo. Estamos encantados de formar parte del primer partido en España. En el autobús de camino para acá pasas justo por él y es alucinante; ahí te das cuenta. Es una oportunidad increíble y hay que ir a por ella", dijo en rueda de prensa tras la sesión de trabajo del viernes.

"Me ha gustado mucho el entrenamiento de hoy. Me gusta que hayan conectado más esta semana haciendo sus cosas, con sus cenas. Han pasado tiempo juntos y algunos están aquí con las familias. Hoy quería ver comunicación, velocidad, ejecución... y eso se va a trasladar al domingo", comentó sobre los suyos.

Quinn opinó que ser un Washington Commander "quiere decir ser un guerrero" y que eso es lo que esperan mostrar en el partido. Asimismo, habló de lo positivo de jugar fuera de Estados Unidos: "Se ha pensado muy bien el salir justo después del partido; muchas personas han investigado. A mí personalmente me gusta tener al equipo junto".

"Sé cómo puede ser la energía cuando conectas y tener tiempo para hacerlo juntos ayuda cuando te vas acercando al día del partido. Hay que pensarlo con cuidado, pero me gusta esta sensación, salir el lunes por la noche, llegar el martes por la mañana, intentar que estén despiertos... hace un poco de daño al principio, pero luego estás listo para rendir", declaró.

También tiene, en cambio, cosas negativas: "En un viaje más largo, encontrar los espacios para los tratamientos y la recuperación lleva unos pocos días. Pero si tienes unos cuantos días, encuentras esa rutina. Tienes que tener esa disciplina de hacer las cosas en cada lugar".

Por otro lado, el entrenador aseguró no tener preferencia entre jugar contra un homólogo al que conoce como es el caso de Mike McDaniel o alguien a quien tiene menos controlado y aseguró que el apoyo que han recibido últimamente de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no es un tema del que hablen en el vestuario.