El América de la española Vilamala vence al Guadalajara en la ida de semifinales

Los goles fueron obra de Scarlett Camberos y de Kimberly Rodríguez.

El América se volcó al frente desde el inicio y sorprendió a las Chivas al minuto dos gracias a un centro que envió Nicolette Hernández y remató dentro del área Scarlett Camberos, de zurda, al ángulo superior derecho de la portería defendida por Celeste Espino.

El dominio de las Águilas en los primeros 45 minutos fue asfixiante con llegadas de Vilamala, Camberos y Kiana Palacios que no tuvieron la puntería para ampliar el marcador, ante la frustración en el banquillo de su entrenador, el toledano Ángel Villacampa.

En la segunda mitad el América mantuvo el dominio, movió el balón a placer a lo ancho del campo ante el desconcierto de la defensiva del Guadalajara.

Las Águilas consiguieron el 0-2 en un tiro de esquina por izquierda que cobró la española Irene Guerrero y remató de pierna derecha Kimberly Rodríguez, quien apareció sin marca dentro del área, al minuto 58.

El equipo visitante bajó el ritmo luego tras la segunda anotación, pero ni así el Guadalajara, dirigido por el badajocense Antonio Contreras, encontró la manera de generar opciones de peligro para descontar.

El partido de vuelta será el próximo domingo en la capital del país.

Más temprano, en el partido de ida de la otra semifinal, el Tigres UANL, en el que juega la española Jenni Hermoso, empató 1-1 ante el Cruz Azul, con el que actúa la guatemalteca Ana Lucía Martínez.

Por Tigres anotó la estadounidense Barbara Olivieri; Cruz Azul igualó con tanto de Ana García y desperdició un penalti que falló Daniela Calderón.

En el juego de vuelta, La Máquina visitará a las felinas este domingo.