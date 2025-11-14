Necesidad de puntos por diferentes miras

El equipo de José Alberto López regresa a su feudo tras la derrota cosechada el fin de semana pasado en el Estadio de Gran Canaria (3-1), donde el club santanderino dejó una imagen muy pobre.

Sin embargo, el Racing ha ganado los otros tres encuentros anteriores y es, junto a Eibar y Real Sociedad B, el mejor local de la categoría.

Para este encuentro, el técnico asturiano tendrá bajas sensibles, ya que no podrá contar con los habituales titulares Gustavo Puerta, Peio Canales y Jeremy Arévalo, convocados por Colombia, España sub-21 y Ecuador, respectivamente.

Tampoco estará el hasta ahora portero suplente Plamen Andreev, ya que está en la convocatoria de Bulgaria sub-21.

El Racing recupera a dos piezas fundamentales en su once titular, como son Íñigo Vicente y Álvaro Mantilla que, tras cumplir su sanción por cinco tarjetas amarillas, volverán al once.

El Granada llega al estadio al Sardinero con el objetivo de conseguir una victoria que lo saque de los puestos de descenso, aunque afronta el partido con numerosas e importantes bajas.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ se mide al líder tras superar la pasada semana por 3-1 al Zaragoza, colista de la categoría de plata, para romper una racha de cuatro jornadas sin ganar.

Los rojiblancos, sin embargo, sólo han perdido uno de sus ocho últimos partidos de liga, que fue en su anterior salida al feudo del Valladolid por 2-1 pese a adelantarse en el marcador en el primer tiempo.

Son bajas seguras el meta Luca Zidane, que está lesionado; el delantero marroquí Mohamed Bouldini, también con problemas físicos desde hace semanas; el lateral Diego Hormigo, que se encuentra sancionado, y el medio camerunés Martín Hongla, que está con su selección.

Van a formar parte de la expedición, aunque son duda para jugar tras estar toda la semana sin trabajar con el grupo por problemas físicos, el portero Ander Astralaga y el lateral Pau Casadesús.

Especialmente importante es la participación del primero, ya que la ausencia de Luca Zidane le obliga a jugar para no tener que tirar en Santander de Iker García, joven meta del filial.

Real Racing Club: Ezkieta; Mantilla, Pablo Ramón, Facu González, Mario García; Maguette, Íñigo Sa¡nz-Maza; Andrés Martín, Íñigo Vicente, Sangalli; y Villalibre.

Granada: Astralaga; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Alemañ; Álex Sola, Faye y Pascual.

Árbitro: Saul Ais Reig (Comité valenciano)