Von Miller: "Que haya partidos fuera es bueno para el crecimiento de nuestro deporte"

"El fútbol americano sigue creciendo y tener estos partidos es guay. Cuando era novato en la liga, tenías algunos de vez en cuando en otros países. Me parece genial que ahora por ejemplo haya llegado a Alemania o a España, es bueno para el crecimiento de nuestro deporte. Es un sueño estar aquí. No soy superfan de LALIGA y de la Premier League; poder estar aquí, es genial", dijo en rueda de prensa.

Asimismo consideró que la generación joven tiene "superatletas" y que cada año los rivales "son más rápidos, más fuertes, se mueven mejor y son más ágiles". En cuanto a la situación del equipo, explicó: "Decido vivir viendo las cosas de forma positiva; sigo disfrutando, me gusta seguir trabajando todos los días. Quiero ganar, arrasar cada partido, pero a veces tienes que encontrar la belleza en las derrotas. Los resultados son los resultados".

Junto a él estuvieron también el pateador Matt Gay y el punter Tress Way. El primero, que en edad temprana jugó al fútbol, aseguró que poder jugar en el Bernabéu es "un sueño hecho realidad": "Cuando era pequeño jugaba al 'soccer' y el sueño era conseguir jugar en Europa, en la Premier, en LALIGA y jugar en el Bernabéu. Estoy alucinando; nunca pensé que fuese a ser fútbol americano, pero...".

"Veía a Ronaldo en el Manchester United, a Berbatov, a Benzema... Yo era nueve y verles, ver cómo jugaban y marcaban goles... Es como creció mi amor por el deporte. Especialmente Benzema y Van Nistelrooy, que jugaron en la Premier y luego en el Real Madrid", manifestó ante los medios de comunicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gay asumió que los jugadores de equipos especiales "con una parte muy pequeña", aunque espero que igualmente les animen, y señaló: "S has jugado al fútbol alguna vez en tu vida, ser kicker te puede resultar natural. Es más fácil para un jugador de 'soccer', más si tienes experiencia a balón parado, convertirse en kicker; no tienes que correr. No hay que estar en forma, ni correr noventa minutos...".

En esa línea se pronunció también Way: "Somos la parte más divertida y graciosa del partido. Cuando ves a los 'kickers' y a los 'punters' se parece al 'soccer'. En Estados Unidos jugando al béisbol uno espera tener la oportunidad de jugar donde los Yankees y del mismo modo jugar al fútbol americano y hacerlo donde lo hace el Real Madrid es un sueño".