Álvarez y Moreno suman su segunda victoria en el Mundial de Vóley Playa en Adelaida

La asturiana Álvarez y la madrileña Moreno, ambas de 23 años y situadas en el puesto 19 del ránking mundial, ganaron 21-18 y 26-24 a las jugadoras locales para ponerse al frente de la clasificación del Grupo G a falta de un encuentro.

Precisamente ese partido, el último de esta fase, las cruzará con las estadounidenses Molly Shaw y Kelly Cheng, con las que comparten el primer puesto del Grupo G.

Shaw y Cheng batieron este sábado a las lituanas Monika Paulikiene y Aine Raupelyte, rivales el viernes de las españolas, también por 2-0.

Álvarez y Moreno son las únicas representantes españolas en el campeonato tanto en categoría masculina como femenina.

